Thomas, l'hippie morto a Messina a causa delle precarie condizioni di salute, era un personaggio molto noto in città. Anche Le Iene si occuparono di lui, in un servizio che raccontava del suo amore per i cani e delle precarie condizioni igienico sanitarie in cui viveva. La giornalista che lo intervistò lo convinse a fare delle visite mediche e una catena di solidarietà gli ripulì gli spazi in cui viveva.

