Liceo Seguenza di Messina, De Luca alla preside: "Anch'io figlio di contadini e non mi vergogno" - Video

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca risponde alla professoressa Lidia Leonardi, preside del liceo Seguenza che aveva durante una assemblea aveva fatto un'affermazione sollevando la protesta degli studenti: "Non siete figli di contadini".

"Io stesso sono figlio di contadini - dice De Luca in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook - e ho frequentato scuole di montagna, perché Fiumedinisi è un comune montano. Io non mi devo vergognare. Queste affermazioni sono molto gravi, io non chiedo le sue dimissioni - insiste De Luca rivolgendosi alla preside - ma è giusto che lei chieda scusa. Deve farlo proprio perché guida un liceo prestigioso e per dare un esempio ai ragazzi, quando uno sbaglia deve avere il coraggio di ammettere l'errore e di chiedere scusa. Come è capitato di fare tante volte anche a me".

