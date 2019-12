Rifiuti a Messina, la Cucinotta testimonial d'eccezione nel nuovo spot sulla differenziata

Uno spot per promuovere la raccolta differenziata. Protagonista d’eccezione l’attrice messinese Mariagrazia Cucinotta che fa da “guardiana” in una famiglia in cui il papà (Eros Salonia) non getta i rifiuti come dovrebbe e viene ripreso dalla figlia (Ginevra Caminiti).

Oggi la presentazione alla città in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il sindaco e i vertici di Messinaservizi. Anche il tema delle 100 assunzioni al centro dell’incontro. “La querelle con il centro per l’impiego deve chiudersi entro una settimana - ha detto De Luca - se non potevano svolgere per intero la selezione, dovevano farcelo sapere”.

