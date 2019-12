Cerimonia di consegna delle chiavi di Messina alla brigata Aosta: ecco le prove

Prove generali per la cerimonia di consegna delle chiavi della città di Messina alla brigata Aosta. Domani si terrà la manifestazione in piazza Unione Europea con la partecipazione di tutti i militari del XXIV artiglieria, dei soldati che hanno partecipato alle varie missioni internazionali e di rappresentanti delle autorità libanesi che hanno collaborato con il contingente italiano di stanza in Libano.

Sarà presente il generale Bruno Pisciotta comandante della brigata Aosta e dello stesso contingente italiano della missione Unifil.

