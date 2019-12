La nave Ammiraglio Magnaghi è in sosta a Messina. Le attività che si svolgono sulla nave sono di natura idrografica e oceanografica. Attraverso l'impiego di attrezzatura, l'unità riesce a raccogliere dati per effettuare una mappatura tridimensionale dei fondali. La nave ha preso parte ad una missione bilaterale Italia-Libano a Beirut per esercitare attività addestrativa a favore delle forze armate libanesi.

