Momenti di paura, stamani, intorno alle 8, in una palazzina di Paradiso, in via Consolare Pompea, per un incendio divampato in un’abitazione posta al piano terra ha fatto alzare colonne di fumo che hanno raggiunto i piani superiori, rendendo necessaria l’evacuazione di una decina di persone.

Ecco il video del luogo dell'incendio.

© Riproduzione riservata