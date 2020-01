Torrenova, droga a bordo e forzano il posto di blocco ma finiscono fuori strada - Video

Avevano droga in auto e hanno deciso di forzare il posto di blocco dei carabinieri ma vengono coinvolti in un incidente e finiscono fuori strada.

È accaduto a Torrenova (Messina) in via Amari, non lontano dalla chiesa del paese. Protagonisti due giovani di Sant'Agata di Militello che sono stati arrestati.

I due volevano sfuggire all'alt dei carabinieri e hanno causato l'incidente, sfondando un muretto e finendo poi la loro corsa contro un albero. Uno dei due è stato subito fermato, l’altro ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari.

