Un cormorano sullo Stretto, dopo le orche ecco la nuova sorpresa

Lo Stretto di Messina continua a regalare sorprese. Dopo i recenti avvistamenti di un gruppo di orche in transito al largo delle coste messinesi, questa volta è uno stupendo cormorano a catturare l'attenzione.

Il cormorano comune viene definito "corvo dei mari" ed è un uccello di grandi dimensioni, con la testa, il collo e il corpo di colore scuro e un becco a forma di uncino.

La peculiarità di questo volatile è l'abilità nelle immersioni. Può infatti restare fino a un minuto sott'acqua, ma non di più perché il piumaggio risulta essere piuttosto permeabile.

Ecco perché il cormorano ripreso nel video si presenta con le ali spiegate: questo gli consente di far asciugare penne e piume. Normalmente utilizza i rami degli alberi come posatoi, ma in questo caso il "nostro" cormorano ha optato per un pittoresco scoglio con vista sullo Stretto.

