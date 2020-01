Minaccia di gettarsi dal traghetto: momenti di paura al porto di Messina - Video

Un uomo straniero si è arrampicato oggi in cima al fumaiolo del traghetto delle Ferrovie dello Stato "Villa" fermo al porto della stazione marittima di Messina minacciando di gettarsi nel vuoto. Non si comprende come l'uomo sia riuscito nell'impresa di salire in cima alla nave adibita al trasporto passeggeri.

L'uomo agli inviti di desistere dalla sua intenzione ha risposto negativamente, dichiarando che voleva parlare con il Papa. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno preso in consegna l'uomo. Ignoti i motivi del tentativo di togliersi la vita.

