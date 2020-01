Emergenza cinghiali a Messina, nuovi avvistamenti a San Licandro - Video

Ancora cinghiali in giro per San Licandro in cerca di cibo, a dimostrazione del fatto che l’emergenza a Messina, al netto degli annunci dell’amministrazione comunale, è ancora in piedi.

Una famiglia di animali selvatici, con tanto di piccoli al seguito, è stata avvistata stamani in via Sciascia. Evidentemente, le famose gabbie per trasferirli in posti meno vicini ai centri abitati o il sistema della reclusione temporanea in luoghi a tempo continua a rivelarsi inefficace.

A girare il video è stato un residente della zona. Altri avvistamenti, sempre stamani, in via Seminario Estivo.

