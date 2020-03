"Il Coronavirus non incide sulla donazione di sangue. Ci appelliamo al senso di responsabilità dei soci e non solo, affermando che si può donare specialmente in questi giorni di crisi". A parlare è Francesco Previte, presidente Avis.

L'invito dunque è quello di continuare a donare perchè "i malati che hanno bisogno di trasfusioni non vanno in ferie, anzi vanno difesi ancor di più", ha precisato Previte.

