Coronavirus, attivato il Coc di Messina: "Monitoriamo i flussi per evitare che il virus si evolva"

È stato attivato questa mattina a Messina il Coc, Centro Operativo Comunale, in via Franza. "I cittadini in quarantena che dovessero avere necessità, perchè non hanno amici o parenti - spiega l'assessore comunale alla Protezione Civile di Messina Massimiliano Minutoli - potranno contattarci al numero 09022866 o all'indirizzo protezionecivile@pec.comune.messina.it".

"Inoltre abbiamo attivato la mail alla quale potersi autodenunciare in caso di spostamenti - continua - Il cittadino che rientra in città deve comunicarlo e può farlo anche contattando i numeri verdi della Regione e la mail dell'Asp coronavirus@aspmessina.it. Cerchiamo di monitorare i flussi per evitare che il virus abbia un'evoluzione costante".

© Riproduzione riservata