A Messina il Coronavirus non frena la carità: buste della spesa per le famiglie disagiate

L'emergenza Coronavirus non frena la carità.

Anche questa mattina al Centro Buon Pastore di via Calvi a Messina consegnate 16 buste della spesa a famiglie meno abbienti. Adeguate alle normative vigenti anche le altre strutture d'accoglienza gestite dalla onlus Terra di Gesù, come Casa della Misericordia e Casa Moscati. Rispettate le distanze di sicurezza e tutti gli altri indirizzi normativi nazionali.

Ma proprio in questo momento, fermare l'accoglienza e riportare senzatetto per strada, significherebbe esporli a rischi troppo alti, così come non consegnare cibo e farmaci alle persone che ne hanno bisogno, oggi in prevalenza messinesi", ha raccontato la responsabile Mariella Costantino.

