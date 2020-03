Controlli al porto di Messina per il coronavirus, bloccato anche un carro funebre

Controlli serrati stamane nel porto e nelle stazioni centrale e marittima di Messina. Chiunque è stato fermato, controllato al termoscanner da personale sanitario e ha dovuto esibire alle forze dell’Ordine l’autocertificazione che lo autorizzasse allo spostamento.

Al terminal di arrivo della Caronte & Tourist, che gestisce le navi provenienti da Villa San Giovanni (RC), la maggior parte proveniva dalla Calabria e viaggiava per esigenze lavorative. Molte persone si sono lamentate dei controlli, che tuttavia sono stati veloci ed efficaci. Verifiche di eventuali sintomi anche per chi era in partenza da Messina verso la Calabria.

E’ stato bloccato persino un carro funebre e controllati documenti e autorizzazioni. Sui treni sono arrivati circa 100 passeggeri e alcuni gruppi di giovani studenti dal Nord.

