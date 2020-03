L'attore e regista messinese Ninni Bruschetta, protagonista di primo piano del cinema italiano, in un momento così difficile per il mondo intero e per Messina ha voluto regalare la sua voce a tutti attraverso la Gazzetta del Sud, leggendo un testo di Nuccio Anselmo, per donare alla città un grande incoraggiamento, di cui tutti abbiamo bisogno.

Un'intensa pillola di speranza per superare una pagina difficile.

