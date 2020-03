Coronavirus, iniziata stanotte la sanificazione delle strade di Messina: il programma - Video

Iniziata questa notte la sanificazione lungo le strade di Messina. Il primo intervento si è svolto a Camaro San Paolo (come mostra questo video). La disinfezione delle vie cittadine avviene attraverso l'uso di un atomizzatore a testa di cannone mediante irrorazione durante la marcia di ipoclorito di sodio diluito nelle quantità previste dalla tipologia di trattamento previsto.

L’irrorazione del sanificante viene effettuata ad una velocità di circa 20-30 chilometri orari e con un movimento trasversale della testa del cannone puntata ad un’altezza di circa 2,5 metri, producendo un getto di circa 20 metri e con atomizzatori a spalla.

Le particelle della soluzione per effetto caduta andranno a bagnare tutte le superfici sottostanti.

"Nei villaggi e nelle vie in cui non è possibile passare con il mezzo meccanico - spiega il sindaco Cateno De Luca -, la disinfestazione verrà garantita attraverso il passaggio degli operatori specializzati muniti di apposita attrezzatura".

Ecco l'elenco degli interventi giorno per giorno:

Lunedì 16 marzo dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Centro.

Martedì 17 marzo dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Nord.

Mercoledì 18 marzo dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Nord.

Giovedì 1 9 marzo dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Sud.

Venerdì 20 marzo dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Sud.

In ogni caso Il passaggio dei mezzi nelle rispettive aree sarà sempre anticipato, diverse ore prima, con annuncio audio, in quanto il calendario potrebbe subire modifiche in corso d’opera, vista l’eccezionalità dell’intervento o eventuali condizioni meteo avverse.

Nella nottata di ieri già si è provveduto a sanificare tutte le aree destinate al servizio, impianti e sede decentrate, oltre a tutti i mezzi dedicati al servizio, sia all’esterno che all’interno. Inoltre, tutti i mercati coperti cittadini, tutti i giorni già da due settimane vengono sanificati quotidianamente e così sarà fino ad emergenza cessata.

Infine si ribadisce che tutti i lavoratori della MSBC, sin da sempre, ed in particolare in questo momento, sono sempre stati dotati dei DPI previstI sia per legge che da disposizioni dell’ISS per l’emergenza Covid-19.

L’intervento su tutto il territorio comunale sarà ripetuto per altri due cicli, con un calendario che verrà comunicato di volta in volta.

"Si esprime un grande apprezzamento alla MessinaServizi - continua De Luca - e a tutti gli operatori che in questi giorni hanno sempre garantito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, non sospendendo o rallentando nessuno dei servizi, ed anzi mantenendo la piena efficienza anche del servizio porta a porta".

© Riproduzione riservata