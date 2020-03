Prima lo scontro verbale, poi la rissa: a Messina botte fra anziani davanti al supermercato - Video

Tutti in fila, il rispetto della distanza. Poi, la follia, prima lo scontro verbale, poi la rissa. È accaduto stamattina a Messina davanti al supermercato di piazza XX Settembre, vicino all'orto botanico.

Una scena già di per sé da stigmatizzare ma che diventa assurda in un momento in cui l'intera città, anzi l'intero Paese, è sottoposto a misure di prevenzione del contagio rigorose e stringenti, uniche possibili per limitarne la diffusione.

La stanchezza, l'esasperazione e le paure non possono giustificare un simile episodio che ha anche a messo a repentaglio la salute di chi è accorso per dividere i due. Senza parole, davvero.

