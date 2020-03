Salvatore De Maria ha riunito in chat tre messinesi che vivono fuori città ormai da diversi anni. Il chirurgo Mauro Barone, attualmente impegnatissimo al Campus medico di Roma, Peppe Accetta, laureato in lingue e culture dell'Asia che vive e lavora in Giappone, e Giorgia Novarese, agente di commercio nel settore alimentare a Bologna.

© Riproduzione riservata