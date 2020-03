Droni sui cieli di Messina per controllare chi infrange i divieti imposti per evitare contagi da Coronavirus. Al loro interno una voce registrata, quella del sindaco Cateno De Luca che con un linguaggio "colorato" invita i concittadini a restare in casa.

Ecco il video in cui, su Facebook, presenta l'iniziativa.

