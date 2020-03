In diretta su Rtp e in streaming su Gazzettadelsud.it (e in replica alle 16) la solennità dell’Annunciazione del Signore, celebrata dall’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla. La messa sarà celebrata dal santuario di Montalto di Messina per impetrare la materna intercessione della Madonna della Lettera, veloce ascoltatrice, in questo momento di particolare prova.

© Riproduzione riservata