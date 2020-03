Quarantena all'hotel Europa di Messina, la protesta di De Luca: "Occupo l'albergo"

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca si è recato questa mattina all'Hotel Europa e ha annunciato che non andrà via da lì se non si trova una soluzione immediata per queste altre cento persone arrivate nella notte di martedì da Villa San Giovanni e poste in albergo quarantena obbligatoria da Coronavirus.

"Ho occupato l'Hotel Europa - ha scritto De Luca su Facebook, dove ha pubblicato anche un video -. Questa vergogna di Stato deve cessare immediatamente. Liberate queste cento persone subito. Me ne andrò solo dopo che tutto sarà sgomberato".

All'Hotel Europa sono ospitati nuclei familiari denunciati perché non in regola con le autocertificazioni e che hanno violato le disposizioni governative.

