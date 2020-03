"Finalmente introduciamo un metodo innovativo per controllare il territorio. Aspettiamo solo qualche autorizzazione e poi avremo finalmente le "sentinelle" del territorio". Lo ha detto Cateno De Luca, sindaco di Messina, oggi presente davanti al Comune per la sperimentazione dei droni che sorvoleranno la città per scovare i concittadini che non rispettano le restrizioni. "La città sta rispondendo, ci sono solo alcune zone dove noi punteremo", ha aggiunto.

