Altri tre giovani messinesi in video chat con Salvatore De Maria.

Roberto Saglimbeni, da Milano, laureato in giurisprudenza, lavora in uno studio legale ed è anche il vice presidente del network "Fuoridi ME". Ed inoltre, Giuseppe Sciacca, ingegnere civile che da tre anni lavora in Danimarca e Antonio Sindoni, che si è laureato a Torino in ingegneria meccanica e dove è subito stato assunto da un azienda del gruppo General Elettric che produce parti di motori per aerei.

© Riproduzione riservata