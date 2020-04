Coronavirus, ripresa la sanificazione delle strade a Messina: ecco le zone di stasera

È ripresa nella serata di ieri la sanificazione delle strade di Messina da parte degli operatori di MessinaServizi, che proseguirà nella giornata di oggi, a partire dalle 23.

Queste le zone interessate dalle operazioni di stasera: Gravitelli; via Tommaso Cannizzaro; perimetro Villa Dante; via Catania; Circonvallazione; viale Boccetta; complesso Mito; complesso Luce; Camaro S. Paolo; Fondo Pugliatti; Messina Due; via del Santo; discesa Palmara; via S. Cosimo (parte alta); quadrato UPB; Valle degli Angeli; quadrato Pompieri; quadrato Piscina; Provinciale (parte bassa, da Villa Dante a ponte ferrovia). S. Paolo (casette); via Vecchio Macello (casette Boccetta); Camaro Superiore (interno villaggio). Verranno anche completate le vie interne dei villaggi Nord e Sud in cui si è intervenuto sabato notte.

