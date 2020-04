De Luca: "Io rusto a casa pi c....", polemica a Messina - Video

Il fine giustifica i mezzi? Obiettivo sacrosanto quello del sindaco di Messina di convincere i messinesi, soprattutto nel week-end di Pasqua e Pasquetta, a restare a casa, in un momento in cui, in tutt'Italia, arrivano segnali inquietanti di cali di tensione nel rispetto delle disposizioni ministeriali, una sorta di "libera tutti" di cui potremmo patire conseguenze devastanti.

Ma a volte la provocazione non coglie gli effetti voluti perché, superando il limite della decenza, diventa fastidiosa. E il nuovo audiomessaggio del sindaco "Io rustu a casa picazzimiei...", che sta girando tutte le strade della città, ha provocato un'ondata di indignazione, culminata in un esposto alle autorità giudiziarie firmato dallo studio delll'avvocato Santi Delia.

© Riproduzione riservata