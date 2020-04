Messina, la battaglia dell'avvocato Mastroeni contro il Coronavirus

Un noto e stimato professionista messinese, l’avvocato Carlo Mastroeni, racconta in una lunga intervista rilasciata stamattina a Salvatore De Maria, la sua battaglia per sconfiggere il coronavirus che ritiene di aver contratto nell’ultima udienza in tribunale.

Ieri è stato dimesso dal Policlinico ma è stato lungo il percorso per arrivare al tampone e quindi al ricovero. Fino ad oggi i suoi familiari hanno attesa l’esito del test che gli è stato somministrato il primo aprile.

Esito che è arrivato dopo la messa in onda dell'intervista su Rtp. La moglie è risultata positiva (ed è stata convocata per martedì per il contro test), i due figli negativi.

© Riproduzione riservata