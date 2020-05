Caos sullo Stretto di Messina, protesta a sorpresa dei tir in autostrada: code per chilometri

Una clamorosa, non annunciata, protesta degli autotrasportatori blocca il porto di Tremestieri e provoca file chilometriche di tir sull'autostrada Messina-Catania.

In serata il conducente di un mezzo pesante ha impedito l'accesso agli approdi e decine di autotrasportatori sono scesi dai loro camion, lamentando i gravi disagi ai quali è stata sottoposta la categoria in questi mesi di emergenza e i lunghi tempi di attesa per attraversare lo Stretto.

Sul posto si sono recate le forze dell'ordine e la polizia municipale, al fine di evitare il perdurare del blocco e che la tensione cresca.

Proprio in mattinata si era tenuto un vertice in prefettura dove erano state affrontate le questioni legate al l'attraversamento dello stretto e nulla lasciava presagire una simile eclatante azione di protesta

