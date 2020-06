Birra durante la notte a Messina? Possibile: ecco come - Video

Il Comune di Messina ha emanato un'ordinanza in vigore fino al 30 giugno che vieta l'asporto di alcolici dai locali dalle 20 in poi (i distributori automatici, invece, non potranno rilasciare bibite alcoliche già dalle 19) e, in generale, è vietato consumare bevende alcoliche «di qualsiasi gradazione» nelle aree pubbliche.

Alcune persone però, hanno dimostrato che è possibile acquistare la birra in un distributore automatico anche durante la notte e hanno realizzato un video.

Tre esercizi di vendita di alcolici attraverso distributori automatici, infatti, sono stati rinvenuti ancora abilitati alla vendita oltre l’orario tanto che si è reso necessario interdire immediatamente la vendita con la chiusura dei distributori da parte della polizia municipale di Messina.

Intanto, contro l'ordinanza hanno protestato nella notte gli esercenti secondo i quali la decisione penalizzerebbe le loro attività in questa difficile ripresa in seguito alla crisi causata dal coronavirus.

