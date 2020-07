Messina, auto abbandonate su un terreno a Tremestieri: denunciato il proprietario

Una discarica di automobili abbandonate, cassoni, cisterne, plastica, pneumatici. Tutto abbandonato in una vasta area (circa un ettaro e mezzo) a Tremestieri.

Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Messina e del Reparto operativo aeronavale di Palermo ch hanno sequestrato l’area di 15.000 metri quadri adibita a discarica abusiva di rifiuti.

Dopo aver individuato il proprietario del terreno, M.G., 55 anni di Messina, in collaborazione con personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Sicilia, i militari hanno approfondito l’esame del luogo e hanno potuto constatare lo stato di degrado in cui versava l’area ed il conseguente rischio di inquinamento delle falde acquifere sottostanti, nonché l’elevato rischio di incendio.

L’intera area è stata sequestrata ed il proprietario, titolare di una ditta individuale operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in quanto ritenuto responsabile di un grave reato ambientale, quale la gestione non autorizzata di rifiuti.

Il terreno, ubicato in un’area adiacente a quella in cui svolgeva regolarmente la propria attività d’impresa, era stato utilizzato come deposito degli scarti di lavorazione prodotti dalla medesima attività.

