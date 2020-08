Caronia, morte Viviana Parisi. Il procuratore: "Tutte le ipotesi sono plausibili"

"Tutte le ipotesi sono aperte, adesso si faranno tutti gli accertamenti medico legali per verificare il tipo di decesso. Posso dire che la signora è sicuramente lei, l'abbiamo riconosciuta dalla fede, dalle scarpe e da una catenina. Sicuramente è la signora Parisi. Per il bambino le ricerche sono tuttora in corso e ancora non lo abbiamo rintracciato". Lo ha detto Angelo Cavallo, procuratore capo a Patti (Messina), dopo il rinvenimento del cadavere di Viviana Parisi nelle campagne di Caronia.

"Le ricerche continuano, avevamo già preventivato la difficoltà delle ricerche, quindi faccio presente che siamo ad oltre un chilometro e mezzo dal posto dove è stata vista l'ultima volta la signora. La signora sembra sia morta da diversi giorni ma chiaramente questo lo dirà l'autopsia, gli esami medico legali ci diranno anche questo. Segni di violenza? Preferisco non rispondere. Mancano quei venti minuti, dobbiamo capire cosa ha fatto la signora a Sant'Agata. Tutto è possibile, ripeto, tutte le ipotesi sono plausibili. Dall'incidente, un incontro sfortunato, anche un atto estremo. Stiamo valutando tutte le ipotesi. Il marito ancora non ha visto la signora e abbiamo dato noi la notizia. Le ricerche continuano anche stanotte. Possiamo dire con ragionevole certezza che il corpo appartiene alla signor Viviana", ha concluso Cavallo.

© Riproduzione riservata