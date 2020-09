Messina, giuramento per 44 nuovi vigili urbani

Oggi è il giorno del giuramento per 44 nuovi vigili urbani della città di Messina porteranno il numero di agenti a 330 comunque sotto quelli che sono gli standard di una città con 240.000 abitanti. Hanno superato tre selezioni a partire dal novembre scorso e nelle ultime tre settimane hanno svolto dei corsi specifici con i loro nuovi colleghi più esperti, alcuni di loro arrivano anche da diverse province siciliane e qualcuno anche dalla Calabria. Lavoreranno per un anno ma ci sono buone prospettive per una loro futura stabilizzazione.

© Riproduzione riservata