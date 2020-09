Risanamento a Messina, parte il "Piano d'autunno": alloggi per altre 4 famiglie

È partito il grande Piano d'Autunno del risanamento a Messina, in attesa che il parlamento decida sulla legge per la definitiva eliminazione delle baracche di Messina.

Alle 14,15 le 4 famiglie rimaste nella baraccopoli di Salita Tremonti hanno potuto visionare gli alloggi messi a disposizione dal Comune. Sono famiglie che erano state escluse perché non inserite censimento del 2002.

Grazie alla legge regionale 7 del 2019, voluta fortemente dall'Amministrazione comunale, anche queste famiglie beneficeranno di una casa dignitosa e, nel contempo, sarà possibile demolire e risanare integralmente l'area degradata.

"La prossima settimana si procederà con la baraccopoli di Via Macello vecchio ed a seguire con quella di Annunziata alta e via Delle Mura. Completate le fasi di assegnazione e trasloco sara' ci occuperemo di una parte di Sottomontagna e di tutta la baraccopoli di Fondo Fucile, simbolo per decenni del degrado in riva allo stretto", afferma il presidente dell'agenzia del risanamento Marcello Scurria.

