Frode a Capo d'Orlando, sequestrati in negozi cinesi 142 mila articoli illegali per fumatori - Video

La guardia di finanza ha sequestrato un'ingente partita di articoli per fumatori messi in vendita senza le prescritte autorizzazioni.

I finanzieri hanno sequestrato in diversi negozi gestiti da cinesi a Capo d'Orlando, oltre 142.000 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette "fai da te") illecitamente detenuti e posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché in completa evasione d'accisa.

Le Fiamme Gialle hanno contestato ai titolari delle attività la sanzione pecuniaria prevista dalla Legge sul Monopolio, che va da 5.000 a 10.000 euro e hanno segnalato alla competente Agenzia Dogane e Monopoli l'eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale.

