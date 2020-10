Coronavirus a Messina, il prefetto: più controlli alla movida e nuove limitazioni in arrivo

Più controlli nel centro storico a Messina e valutazione di ulteriori restrizioni anche in altre aree: nel prossimo weekend ci sarà un'ampliamento della zona controllata contigua al centro storico per evitare spostamenti dei ragazzi (da viale Boccetta a viale Europa). Si metteranno in campo misure più restrittive, come non uscire dopo un certo orario. E' quanto emerso dalla riunione in Prefettura del comitato di ordine e sicurezza.

Ci saranno quindi due step, come ha spiegato il prefetto Maria Carmela Librizzi, il primo questo weekend legato al centro storico, il secondo nel prossimo weekend che riguarderà un'area più vasta.

L'intervista al prefetto Maria Carmela Librizzi

