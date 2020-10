Messina, positivo un dipendente Atm: sanificate la sede centrale e quelle distaccate

È stata effettuata nelle prime ore della mattinata di oggi la sanificazione della sede centrale e di quelle distaccate gestite dall’Atm di Messina. Le operazioni straordinarie sono state disposte dopo il caso di un dipendente della azienda trasporti risultato positivo al Covid-19.

Il lavoratore, ha precisato l’azienda, che è asintomatico, si era immediatamente messo in isolamento volontario - ancora prima di effettuare il tampone - non appena aveva saputo di essere entrato in contatto, al di fuori del contesto lavorativo, con una persona positiva.

