Addobbi per Halloween e Natale, maxi sequestro a Messina: "Merce non sicura"

La Guardia di finanza di Messina ha sequestrato 145 mila prodotti, privi dei previsti requisiti di conformità e sicurezza, pronti per la vendita in due esercizi commerciali gestiti da operatori cinesi.

Tra gli articoli sequestrati, oltre ai prodotti elettronici e materiale elettrico, soprattutto giocattoli e prodotti riferiti alla festa di Halloween ed al Natale, nonchè articoli da bricolage per bambini (colle viniliche, colle glitterate, tempere ed acquerelli) ed altri prodotti dannosi per la salute degli utilizzatori, quali profumatori per ambiente a combustione.

In particolare, i prodotti ritirati dal commercio risultavano per la quasi totalità privi del marchio CE che ne attesta la conformità agli standard di sicurezza. Le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutti i prodotti, inviando specifica segnalazione alla Camera di commercio di Messina, per l’applicazione delle previste sanzioni.

Inoltre, tutti i sei lavoratori presenti erano totalmente in nero, uno dei quali peraltro con reddito di cittadinanza. I lavoratori e i due imprenditori cinesi sono stati immediatamente segnalati agli uffici Inps.

