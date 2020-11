Incendio a Messina in una palazzina accanto alla chiesa di San Domenico al Dazio. Il rogo, che ha distrutto il tetto della costruzione, si è sviluppato in un’abitazione di via Conte di Torino. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri allertati da alcuni vicini.

Il palazzo in cui è scoppiato l'incendio è stato fatto evacuare grazie all'intervento dei militari e degli uomini della polizia municipale.

L’incendio dovrebbe essere di origine colposa. A quanto pare, l’alloggio da cui si sono sprigionate le fiamme era interessato da attività di manutenzione e quindi all’interno non c’era nessuno. Ma in precedenza avrebbe operato una ditta, con mezzi di lavoro. Da stabilire se qualche attrezzo abbia provocato la scintilla poi rivelatasi deflagrante. E si è sfiorato il dramma, perché nello stabile erano custodite alcune bombole contenenti gas. Il rogo è stato spento dopo quasi due ore, anche se i vigili del fuoco hanno avuto un gran daffare per mettere in sicurezza lo stabile e le abitazioni vicine.

© Riproduzione riservata