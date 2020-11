Gli uomini della Squadra Mobile di Messina, guidati da Antonio Sfameni, hanno arrestato il latitante mafioso Giovanni De Luca, ricercato da un anno e condannato per estorsione aggravata. Era nascosto in un'intercapedine ricavata dietro a un frigorifero nell'abitazione di una donna che è indagata per favoreggiamento e si trova in Questura.

