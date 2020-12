Rientri in Sicilia, a Messina 16 positivi durante i controlli Il video

A Messina, città nevralgica per gli arrivi in Sicilia, sono stati allestiti quattro-drive in e punti di controllo, dove su oltre 1000 persone sottoposte a tampone rapido sono stati individuati 16 soggetti positivi. All’aeroporto di Catania, fino alle 17 di oggi, sono stati effettuati oltre 650 test ed è stato individuato e isolato un cittadino risultato positivo al Covid-19. Lo ha riferito la Regione Siciliana.

Specifiche attività di controllo e monitoraggio saranno effettuate peraltro, dal prossimo fine settimana, dalle forze dell’ordine nei principali snodi ferroviari e autostradali di Reggio Calabria e agli imbarchi per la Sicilia. E’ una delle decisioni prese nel corso di una Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto Massimo Mariani, per un esame congiunto di alcune problematiche riguardo all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso della riunione sono state concordate le iniziative per assicurare, è scritto in una nota, «il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente in vista delle prossime festività natalizie». E’ stata anche disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, da parte delle forze di polizia e della polizia locale, al fine di evitare assembramenti, anche con particolare riferimento all’esterno delle attività commerciali, davanti alle quali saranno svolti controlli mirati per verificare il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

