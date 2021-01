Aborto, prete di Trapani: "La legge italiana come i crimini di Mengele" - VIDEO

«Nel campo di concentramento di Auschwitz, il dottor Mengele, conosciuto come 'l'angelo della morte', un giorno con un gessetto bianco tracciò una linea su un muro, alta circa un metro e 50. Decretò che coloro che superavano questa linea, bambini e ragazzi, potevano vivere. Tutti gli altri dovevano andare nelle camere a gas. Che differenza c'è tra lui e una legge che dice che si merita tutela soltanto dal terzo mese di gestazione in poi?». E’ quanto afferma padre Bruno De Cristoforo, della Congregazione «Serve del cuore immacolato di Maria» dell’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima di Trapani, in un video postato su Youtube lo scorso 27 gennaio, Giornata della Memoria della Shoah.

