Siracusa, cocaina occultata in un tavolo di calcestruzzo: 31enne in manette

Nascondeva nel tavolo in calcestruzzo del giardino della propria abitazione 885 grammi di cocaina per un valore commerciale di circa 80 mila euro. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Manuel Pisano, 31 anni, disoccupato, di Siracusa. All’interno del tavolo la polizia ha trovato anche una pistola a tamburo priva di matricola, completa di munizionamento, conservata in una busta di plastica sottovuoto, e la somma di oltre 3 mila euro in banconote di vario taglio, frutto della presunta attività di spaccio. Secondo la polizia dalla droga si sarebbero potute ricavare oltre 4 mila dosi. Pisano è stato fermato a bordo di una macchina di grossa cilindrata. Addosso aveva circa 2 mila euro, troppi per un disoccupato. I poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare con il cane antidroga Suan. I controlli si sono concentrati nel giardino dove c’era un tavolo in calcestruzzo. Sollevandolo gli agenti hanno trovato in una cavità numerosi involucri contenenti la cocaina, la pistola ed i soldi.

