Palermo, maltrattamenti in casa di riposo: "Ti ammazzo di legnate" VIDEO

Maltrattavano e costringevano gli anziani ospiti a vivere in un continuo stato di terrore, gli insultavano e nei loro confronti non adottavano alcuna prescrizione contro il diffondersi del Covid-19.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della procura nei confronti dei titolari e gestori di una casa di riposo in viale Lazio a Palermo.

Il giudice ha deciso l'applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari per Maria Grazia Ingrassia, Carmelina Ingrassia, Mariano Ingrassia e Vincenza Alfano, ai quattro a vario titolo vengono contestati i reati di maltrattamento, lesioni personali, nonché di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Oltre alle misure cautelari personali il gip ha disposto il sequestro della casa di riposo 'I nonnini di Enza' che è stata affidata ad un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. "Ti prendo a bastonate, t'ammazzo a legnate" oppure "cosa inutile, prostituta...devi buttare il sangue qua e devi morire" o ancora "tanto se muori che mi interessa...".

Questi erano solo alcuni degli insulti che gli anziani ricevevano nella casa di riposo.

© Riproduzione riservata