Palermo, producono tonnellate di marijuana per tutta la Sicilia

L'indagine, battezzata 'Arcobaleno' è nata dall'arresto in flagranza di reato di uno degli indagati il 27 agosto 2018 catturato durante la rapina ai danni del bar New Miramare di Carini, quando i carabinieri trovarono 37 grammi di cocaina, 4.975 euro in contanti e una pistola calibro 38. Le successive indagini hanno fatto emergere l'associazione a delinquere e i ruoli dei partecipanti. Gli inquirenti hanno sequestro 3 piantagioni di marijuana (547 piante e kg. 4.654 di sostanza già essiccata e pronta per lo spaccio) e armi.

