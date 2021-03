Piano vaccini, Razza: "L'obiettivo è vaccinare tutta la Sicilia entro giugno"

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza conferma che alle 14 di oggi partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 70 a 79 anni. "Si tratta di 500.000 persone - ha detto Razza in visita a Messina per inaugurare la prima giornata di vaccini all'hub della Fiera - entro giugno - ha aggiunto - l'obiettivo è quello di vaccinare tutta la Sicilia".

«L'obiettivo l’ha dato il governo nazionale- ha detto Razza- tutte le Regioni hanno il dovere di attrezzarsi e di farsi trovare pronte dal punto di vista organizzativo. Abbiamo scelto di creare da subito l’integrazione tra il sistema sanitario e il sistema di protezione civile». «La prossima settimana - ha aggiunto - completeremo tutti e nove gli hub provinciali: saranno il valore aggiunto della campagna di vaccinazioni. Vediamo una luce in fondo al tunnel speriamo che l’arrivo dei vaccini costante nei mesi di marzo , aprile e maggio ci consenta di rispettare questa tabella di marcia».

Sul rischio di un passaggio della Sicilia da zona gialla a giallo rafforzato Razza ha affermato che «il governo nazionale sta valutando delle misure per Pasqua, penso che il presidente abbia il desiderio di proteggere questa situazione di crescita graduale, ma non repentina, della curva, che ci deve portare ad essere molti attenti soprattutto nel periodo delle festività pasquali, quando i rientri in Sicilia saranno numerosi. Prima attenderemo le decisioni del governo nazionale: in funzione di quelle decideremo se saranno necessari correttivi regionali»

