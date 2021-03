Mafia e rifiuti: la Tech. Servizi di Siracusa finisce in amministrazione giudiziaria

La guardia di finanza di Siracusa ha eseguito, una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, sottoponendo ad amministrazione giudiziaria la Tech. Servizi Srl, importante società della provincia di Siracusa operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento giudiziario deciso in seguito ad articolati approfondimenti investigativi della Dia e della Guardia di finanza che hanno consentito di raccogliere elementi idonei a delineare l’azione della società in contiguità con diversi ambiti della criminalità organizzata tali da far ritenere l’impresa esposta al rischio di infiltrazioni e condizionamento di stampo mafioso.

© Riproduzione riservata