Si chiude oggi il weekend dedicato ai vaccini AstraZeneca senza prenotazioni. Chi ha tra i 60 e i 79 anni, senza patologie, può presentarsi all'Hub in Fiera fino alle 22, mentre al Policlinico e al Piemonte fino alle 20, per chiedere la vaccinazione. Anche oggi però a Messina la risposta della gente non è stata convinta. Niente file e niente confusione.

