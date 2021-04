Il 26 aprile è la data indicata dal governo per consentire molte riaperture nelle zone gialle. Ma, in base all'attuale curva dei contagi, è molto improbabile che la Sicilia possa lasciare la zona arancione. Aumentano infatti contagi e ricoveri in ospedale e l'indice RT è ancora al di sopra dell'1%.

