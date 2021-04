Mafia, sparatoria tra clan in strada a Catania: 14 arresti

Quattordici arresti per la sparatoria avvenuta nell'agosto del 2020 tra due clan catanesi nella periferia di Catania. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo una misura cautelare in carcere verso 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, 6 tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico, tutti con l’aggravante mafiosa di aver agito per agevolare i clan di appartenenza.

L'indagine ha consentito di definire le responsabilità della sparatoria avvenuta a Catania l’8 agosto 2020, quando i clan dei “Cursoti Milanesi” (a bordo di due autovetture) e del “Cappello” (su almeno 14 motorini), si erano 'sfidati' a colpi di arma da fuoco in mezzo alla strada, uccidendo due persone e ferendone diverse.

