Migranti, Sos Mediterranee: "L'Europa non resti inerte"

Torna a essere preoccupante la situazione migranti. In Italia nelle ultime ore sono stati oltre 1000 gli sbarchi a Lampedusa mentre la nave SeaWatch4 nel Mediterraneo segnala di avere a bordo oltre 400 persone.

“Ora abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro", fanno sapere. Alarm Phone invece segnala un barcone con 95 migranti in grande difficoltà in acque internazionali". E arriva l'appello di Sos Mediterranee all'Europa: "Non può più rimanere inerte di fronte ai ricorrenti naufragi mentre accetta consapevolmente un sistema di abusi indicibili sostenendo i rimpatri forzati in Libia", si legge in una nota.

