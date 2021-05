Trapani, trasportavano droga con un veicolo attrezzato: in manette 2 corrieri

Gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno arrestato due corrieri della droga durante un pattugliamento. Le due persone, un uomo trentasettenne e una donna ventiquattrenne, alla vista dei veicoli di servizio, hanno cercato di invertire la marcia, ma sono stati bloccati subito dopo. Accompagnati in questura, la donna è stata trovata in possesso di un magnete, usato per attivare congegni elettronici per l'apertura di sistemi di occultamento per lo stoccaggio di stupefacenti. Dopo alcune prove, i poliziotti hanno attivato un dispositivo che agiva sui sedili, facendoli sollevare di alcuni gradi, rivelando un sottofondo in cui erano nascosti dieci grossi involucri di hashish, del peso di oltre 10 chilogrammi.

© Riproduzione riservata